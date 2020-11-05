 ضبط 250 طربة حشيش و50 كيلو بانجو في حملات أمنية بمحيط المدارس

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية الإتجار فيها تروجيها ..

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" بمشاركة مديرية أمن البحيرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - 20 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) .. بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية (سائق ، عاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة .. وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة .. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2مليون جنيه تقريباً).

ضبط 60 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص بمطروح بقصد الإتجار

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (عدد 60000 قرص مخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) حوزة أحد الأشخاص ( سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بمطروح) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى (4,800,000 – أربعة مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية لقيامهما بترويج الأدوية والعقاقير الطبية

ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث نشر مشاركات على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) تتضمن الترويج لأدوية وعقاقير طبية مخدرة وأدوية منشطة ومستوردة ومهربة وأدوية خاصة بوزارة الصحة وبيعها بكميات كبيرة بدون تذكرة طبية ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الإدارة من تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين أنه ( حاصل على دبلوم تجارة ومالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) حيث يقوم هو وزوجته (حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بذات العنوان ) بترويج تلك الأدوية والعقاقير على عملائهم مستخدماً فى ذلك سيارته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالسيارة قيادته حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة .. وبحوزتهما الآتى :

عدد ( 800 ) علبة مصل لقاح الأنفلونزا خاصة بهيئات وزارة الصحة وممنوع تداولها بالأسواق .

عدد ( 16 ) فاتورة ورقية مدون بها بيع أصناف أدوية مختلفة بكميات كبيرة.

مبلغ مالى من متحصلات بيع الأدوية .

هاتف محمول .

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع وحيازتهما للمضبوطات وأنهما يقوما بالإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية وتسويقها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) مستخدماً سيارته للتنقل بين المحافظات لتوزيع تلك الأدوية على عملائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة بمشاركة زوجته وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع تلك الأدوية والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما .

ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط عدد من المدارس والجامعات

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، والجهات المعنية وعدد من مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة عن ضبط (19) متهم بمحيط عدد من المدارس والجامعات بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – الغربية - الإسكندرية - البحيرة – مطروح – الإسماعيلية – السويس – بنى سويف – أسيوط) ، وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة ، وذلك على النحو التالى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (3 كيلو جرام)

كمية من مخدر الحشيش وزنت (1,560كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (885 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (650 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (700 جرام).

عدد (2028) قرص مخدر.

عدد (258) قرص مؤثر على الصحة النفسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات.