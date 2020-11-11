الغرفة الأمريكية: أمريكا ثالث أكبر مستثمر في مصر

قال الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعد صاحبة ثالث أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في مصر بعد بريطانيا وبلجيكا، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم – عبر تطبيق زووم – أن الفترة الحالية تتطلب البناء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر من أجل تسهيل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام.

وأضاف: "المطلوب هو البناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق المرحلة الثانية منه، من أجل تشجيع القطاع الخاص بشكل أكبر، خاصة في ظل تبني مشروعات التحول الرقمي، وخلق فرص عمل عبر التكنولوجيا، ما يسهم في زيادة تنوع الاقتصاد المصري".

وتابع: "كلما زادت الفرص كلما تشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات، وأعتقد أن مجالات أوسع للتعاون بين مصر وأمريكا الفترة المقبلة، خاصة مع انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية التي تفتح أسواق بنحو 1.3 مليار نسمة، وفي ظل وجود برنامج أمريكي تحت مسمي (إزدهار إفريقيا)، وهو ما يفتح المجال أمام مصر لتكون مركزا إقليميا لأمريكا في 54 دولة".

وأكد أن هناك فرص تعاون كبيرة في إفريقيا على المستوى الثنائي، لافتا إلى الاتفاق الذي تم توقعيه مؤخرا بين غرف التجارة الأمريكية في مصر واليونان وقبرص، وما يعنيه من فتح أسواق جديدة.

وأشار كامل إلى وجود استحسان من جانب المؤسسات الدولية، لما يحدث في مصر، كما أن وكالات التصنيف الائتماني تعطي نظرة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، حتى في ظل وجود كورونا، مؤكدا أن الشركات تبحث دوما عن المناخ الاستثماري الأكثر تميزا.

وذكر أن كل التقارير تساعد في جذب الشركات الأمريكية، مضيفا: "بغض النظر عن من المتواجد في البيت الأبيض، فإن مصر سوق كبير وبه فرص".