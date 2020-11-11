إجراء 15 جراحة قلب مفتوح بكفر الشيخ بتكلفة 540 ألف جنيه

كشفت جمعية "الأورمان" بمحافظة كفر الشيخ، عن إجراء 15 عملية قلب مفتوح، بتكلفة إجمالية بلغت 540 ألف جنيه، بواقع 36 ألف جنيه تكلفة العملية الواحدة، بالمجان بالكامل، ودون تحميل المرضى أي نفقات على الإطلاق.

وأكد مدير عام جمعية "الأورمان"، اللواء ممدوح شعبان، حرص الجمعية حرصها على تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب، بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية، مشيراً إلى أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية، للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

وقال مدير الجمعية إن دعم مرضى القلب من أولويات الجمعية، نظراً لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً في القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

ولفت "شعبان" إلى أن جمعية "الأورمان" تمكنت، حتى الآن، من إجراء ما يقرب من 53 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية، لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية، بالمجان تماماً.

من جانب آخر، انطلقت، اليوم الأربعاء، قافلة طبية من جامعة كفر الشيخ، تنظمها كلية الطب البشري وكلية طب الفم والأسنان، إلى قرية "برج مغيزل"، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.