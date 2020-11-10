زراعة كفر الشيخ عن الطالب مريض السرطان: رئيس الجامعة سيذلل العقبات

قال الدكتور مصطفى شلبي وكيل كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، ردا على ما نشرته جريدة "الوطن"، اليوم، بخصوص الطالب مريض السرطان محمد فوزي فراج: "الطالب شفاه الله وعافاه شفاءً لايغادر سقما، لكن هناك لبس في الموضوع"، مؤكدا أن الكلية بتوجيهات من مجلس الجامعة، تلبي جميع احتياجات وخدمات الطلاب دون استثناء.

وكان الطالب محمد فوزي فراج، الطالب بجامعة كفر الشيخ، الذي يعاني حاليا من مرض السرطان، وجه عبر "الوطن" استغاثة، بسبب رفض كلية الزراعة بالجامعة، أن ينوب عنه زميله في إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالامتحانات.

وقال وكيل الكلية في رده: "نود أن نوضح أن طلابنا جميعا ينالون كامل الرعاية والمساندة في كل مراحلهم الدراسية بالكلية، خاصة من يحتاجون ذلك ولهم حالات مرضية، وبالنسبة لحالة الطالب، أخطرني أحد الطلاب بوجود طالب مريض بالسرطان، ويريد أن يسجل رغباته، وهو غير موجود بالكلية، ولم يحضر أي من أقاربه لتوضيح الأمر، أو حتى تحديد اختيارات الطالب، ولم يستغرق هذا الحوار بضع ثوان".

وأشار إلى أنه لم يتواصل أي من الاطراف المعنية بالأمر بعد ذلك، مؤكدا أن الكلية تلبي دوما رغبات كل الطلاب في كل الأوقات: "وحتى هذه اللحظه لتوزيع الطلاب على التخصصات العلمية المختلفة، فما بالك بحالة الطالب التي تحتاج منا جميعا كل الدعم والرعاية".

وتابع: "أرسلنا خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للطالب على موقع الطلاب عبر فيس بوك منذ أيام قليلة، ومتواصلون مع كل الأطراف، لتقديم كل ما يلزم لصالح الطالب، وتلبية رغباته فى الوقت الذى يرغبه، وحرصا على حالته الصحية، وذلك فى ظل السياسة العامة لجامعة كفر الشيخ، بالاهتمام بجميع الطلاب، أيا كانت حالتهم في ظل توجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمود فواز عميد الكلية في هذا الشان".

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أنه بالفعل أرسل لاستدعاء محمد فرج فوزي، الطالب بكلية الزراعة بالجامعة، للاستماع لشكواه وحلها والتوصية بتذليل بجميع العقبات تجاهه، وغيره من الزملاء المرضى، وذلك وفقا للقانون، حتى لا يجد أصحاب الضمائر المنعدمة فرصة لاستخدامه دون وجه حق.