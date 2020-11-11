ننشر صورة المهندس المدفون داخل شقة في الجيزة منذ 5 سنوات

بعد 5 سنوات على اختفاء المهندس رضا محمد عبداللطيف، عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثته مدفونة داخل شقة في منطقة العشرين ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومدفون معها جثة زوجة المتهم الذي يعمل محاميا.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يعمل في السعودية وعاد في 24 أبريل عام 2015، وترك زوجته وأولادته في السعودية، وقال لوالده وإخوته إنه ذاهب لكي يقابل محاميه في شقته بمنطقة فيصل، وأغلق هاتفه ولم يعد إلى المنزل مرة أخرى.

وجرى تحرير محضر رقم 4332 إداري بولاق لسنة 2015، ولم يستدل على مكانه حتى لحظة استخراج الجثة من داخل شقة بمنطقة العشرين.

وأثناء الإفراج عن المتهم بعد قضاء عقوبة حبس في قضية أخرى، تبين أنه ذكر اسمه في محاضر اختفاء زوجته وصديقه، وبمواجهته اعترف بأنه قتل زوجته وصديقه ودفنهما في شقة بالطابق الأرضي بشارع العشرين في منطقة بولاق الدكرور، وجرى اصطحابه إلى هناك حيث جرى العثور على الجثتين ونقلهما إلى مشرحة زينهم.

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهم عن أن المجني عليه كان يرسل له مبالغ مالية لاستثمارها ولكنه تعرض للخسارة، وفكر في التخلص منه بعد عودتها من السعودية، فوضع السم له في الطعام وحمله ودفنه في شقته بمنطقة العشرين، وبعد ذلك أقدم على قتل زوجته بوضع السم لها في الطعام ثم اعتدى عليها بقطعة حديدية ووضعها في حقيبة ودفنها في الغرفة المجاروة لمدفن صديقه.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة وإجراء تحليل البصمة الوراثية.