المؤبد لـ"نقاش" قتل شاباً بـ6 طعنات أثناء محاولة سرقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير، وتامر عبد العظيم، بمعاقبة "نقاش" بالسجن المؤبد، لإدانته بتهمة قتل مواطن بهدف سرقته.

تعود أحداث القضية رقم 8808 لسنة 2020 جنايات أبوكبير، والمقيدة برقم 358 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام "مصطفى م. ع."، 25 سنة، "نقاش"، مقيم بشبرا الخيمة، بقتل "محمد م. ع."، إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإصابته بعدة طعنات في الرقبة والصدر والبطن والوجه والكتف والذراع، أثناء مشاجرة بينهما، حيث استولى المتهم على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه ودراجته النارية، ولاذ بالفرار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بتهمة "هتك عرض" شخص وتصويره، بسبب خلافات بينهما، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ووليد أنور ابراهيم.

كما قضت المحكمة، في جلسة سابقة، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، كما قضت بتأجيل محاكمة 6 آخرين لجلسة 12 ديسمبر القادم، في واقعة مقتل مواطن بمركز منيا القمح، بسبب خلافات بينهم.