إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل مواطن في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق متهم لمفتي الجمهورية، كما قضت بتأجيل محاكمة 6 آخرين لجلسة 12 ديسمبر القادم، في واقعة مقتل مواطن بمركز منيا القمح بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، والمستشار تامر ممدوح سليم، والمستشار وليد أنور إبراهيم، والمستشار محمد ماهر، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 25055 لسنة 2020 جنايات منيا القمح إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية، يفيد باتهام "علاء . ص. غ" 35 عامًا، مبلط سيراميك محبوس وشقيقيه الهاربين "السيد ومعتز" و"مدحت.ر.غ" فلاح "محبوس"و" باسم.ع.ح" هارب و"رامي.ط.ي" محبوس 25 عامًا، عامل و"رضا.س.غ" هارب، جميعهم يقيمون بمركز منيا القمح بقتل المجني عليه "ص.ع.إ. ع" حيث تعدوا عليه بأسلحة بيضاء ثم أطلق أحد المتهمين عيارا ناريًا أدى لوفاته أثناء تواجده بأرض زراعية بدائرة المركز .

وتبين من التحقيقات وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليه ومحاولة كل من الطرفين عقد جلسة عرفية لحل النزاع فيما اتفق المتهمون على قتل المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 متهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان السلاح المستخدم، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

من جهة أخرى، قضت نفس المحكمة بمعاقبة سائق بحيازة مواد مخدرة في منيا القمح بالسجن 10 سنوات بعد ضبط المتهم ويدعى " ساهر ع ا ح"، 32 عامًا سائق مقيم بالمحلة الكبري في محافظة الغربية، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم بداخلها 14 لفافة من مخدر البانجو، تزن حوالي 29 كيلوجرام أثناء استقلاله سيارة بمركز منيا القمح.