شقة تحولت لمدفن.. الكشف عن أغرب جريمتي قتل في الجيزة بعد 5 سنوات

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض اختفاء مهندس وربة منزل لمدة 5 سنوات، وتبين أن زوج الأخيرة هو صاحب مكتبة قتل زوجته بسبب سرقتها له، ثم قتل صديقه بعدما استولى على أمواله ثم انتحل شخصيته وسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حكم سنة سجن على القتيل.

قتل صديقه ودخل السجن مكانه

وكان تبلغ لقسم الأهرام عام 2015 من "ق ف ع"، 49 سنة، مالك مكتبة مقيم بالمريوطية، بغياب زوجته، 34 سنة، ربة منزل، وبحوزتها 335 ألف جنيه، وفي وقت لاحق اتهمت أهلية المتغيبة زوجها "المبلغ" بأنه وراء غيابها لوجود خلافات بينهما وبعرضه على النيابة العامة آنذاك أخلي سبيله.

كما تبين من التحريات أن زوجها المذكور مقيد الحرية لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة بسجن الاستئناف منتحلاً اسم صديقه رضا (الُمبلغ بغيابه أيضاً) وبحوزته 300 ألف جنيه بتاريخ 25/4/2015.

بالعرض على النيابة وباستخراج المتهم المذكور ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف بانتحاله اسم صديقه رضا (49 سنة) مهندس بالسعودية له محل إقامة بهضبة الأهرام وآخر ببولاق الدكرور- تربطهما علاقة صداقة وشراكة عمل- عقب قتله بدافع التخلص منه لسابقة تحويل المجني عليه مبالغ مالية له لاستثمارها في مجال شراء وبيع الشقق السكنية، ونظراً لتعثره مالياً بالتزامن مع عودته من الخارج وخشية افتضاح أمره عقد العزم على قتله.

وتقابل المجني عليه مع المتهم في شقته، وكان الأخير أعد له طعاما دس به مادة سامة وعقب تناوله تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية عثر عليها بالشقة، فأودى بحياته ووضع جثته داخل حقيبة كبيرة الحجم ونقلها إلى شقة أخرى ملك المجني عليه كانت بحيازته.

قتل زوجته بعدما اكتشف سرقتها

كما اعترف المتهم المذكور بقيامه عقب ذلك بقتل زوجته، وقرر أنه نظراً لسابقة وجود خلافات بينهما لاستيلائها منه على مبالغ مالية، عقد العزم على قتلها حيث أعد مادة سامة دسها لها في الطعام خلال تواجدهما بمحل إقامتهما، ونقلها إلى الشقة التي سبق وأن دفن جثة صديقه بها، ودفنها بأرضية إحدى غرفها.

جرى بإرشاد المتهم الانتقال إلى الشقة التي دفن الجثتين بها، وأمكن استخراج هيكل عظمي لصديقه (المجني عليه) من أرضية إحدى غرف الشقة المشار إليها على عمق 2 متر، كما جرى استخراج هيكل عظمي آخر لزوجته (المجني عليها)، عليها بقايا ملابس نسائية ومصوغات ذهبية، وتولت النيابة العامة التحقيق.