محافظ سوهاج يسلم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي

سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عددًا من أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج، رافقه ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن تمام، مدير الإدارة التعليمية.

وأكد المحافظ خلال لقائه بطالبات المدرسة، اليوم، على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المنظومة التعليمية في تنمية المهارات العلمية، وحثهم على مواكبة هذه الطفرة التعليمية علميًا وثقافيًا وفكريًا، مشيدًا بتلك المنظومة التي تتيح للطلاب مواكبة التقدم التكنولوجي.

وتفقد المحافظ فصول الصف الثاني الثانوي بالمدرسة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واطمأن من الطالبات على كفاءة أجهزة التابلت التي تم تسليمها لتطبيق المنظومة الجديدة.

واستمع إلى شكوي طالبة من جهاز التابلت الخاص بها، وأكدت الطالبة أن هناك طالبة اخري في المدرسة لديها نفس المشكلة، ووعدها بحل المشكلة، ووجههم إلى إرسال أية شكاوى تتعلق باستخدام التابلت إلى مكتبه وسيتم متابعتها بشكل فوري.

من جانبه، أشار ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جاهزية المدارس لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدًا وصول 21769 جهاز تابلت من إجمالي 25048 جهاز مخصص لمحافظة سوهاج، وجاري المتابعة مع الوزارة لتوريد باقي الأجهزة.

وفي نهاية الجولة دون المحافظ اسمه في سجل الزيارات الخاصة بالمدرسة وكتب كلمة عبر فيها عن شكره لإدارة المدرسة ما لمسه من ارتفاع في مستوي نظافة الفصول.