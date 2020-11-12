شروط وخطوات إعفاء المواطنين من غرامات تأخير أقساط الإسكان المتأخرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على منح تيسيرات جديدة لمدة شهر فقط، للإعفاء من سداد غرامات التأخير بنسبب محددة.

وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

مهلة شهر وإعفاء بنسب التأخير

وتستعرض "الوطن"، شروط من تسري عليهم التيسيرات على النحو التالي:

- من صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى جرى إقامته بالكامل ويتعذر سحبه لأنّه مأهول بالسكان.

- يشترط سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري - خدمي – استثماري – صناعي).

- أن يكون المقيم بالوحدة هو المخصص له الوحدة ولم يتم تخصيصها للغير.

- التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص.

- لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان.

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز

- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

كيفية الاستفادة من مهلة غرامات التأخير

يقوم المواطن بالتوجه إلى الجهاز التابع له الوحدة أو البنك الذي يسدد من خلاله الأقساط، وترفع عنه كامل الغرامات المقررة في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

وكانت الوزارة كشفت قبل قليل تفاصيل الطرح الأول للوحدات السكنية كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، والذي يشمل 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100م2 ضمن المرحلة الأولى.