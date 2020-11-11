سحب الوحدة أو غرامة مالية.. عقوبات تنتظر المخالفين لحجز شقق الإسكان

فتحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، صباح أمس، باب الحجز أمام جميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة لشراء كراسات الشروط الخاصة بحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، بمساحات تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يستمر سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

وكانت وزارة الإسكان وضعت بعض الشروط للحصول على الوحدات السكنية، ووضعت عقوبات رادعة للمخالفين، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

إذ تشترط الوزارة على من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي أن يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ووضعت الوزارة عقوبتين على المخالفين لهذا الشرط وهما:

- كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية

وبالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإنّ الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، أما بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.