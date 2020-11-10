خطوات تقديم تظلمات عملاء الإعلان الـ13 لوحدات الإسكان إلكترونيا

تعلن الحكومة المصرية كل فترة، عن إعلان لطرح وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ويتقدم عدد كبير مما يجعل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري تضع أولويات في القبول، ويتم فتح باب التظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.

وأعلن صندوق الإسكان مؤخرًا عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر، من شقق الإسكان الاسكان الاجتماعي، حتى يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري، كفرصة أخيرة لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة لتعديل موقفهم.

والتظلم يمكن للمواطنين المرفوض كراسات شروطهم، بالتظلم، ومعرفة سبب عدم القبول، ومن ثم تصليح الخطأ الذي عطّل من عملية قبول كراسة الشروط، والحصول على الوحدة السكنية.

وترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات تقديم التظلمات وفقًا لتصريحات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري..

خطوات تقديم التظلمات على الإعلان الـ13

يمكن الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي التظلمات من هنــــا.

يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز، ثم تقديم التظلم.

يقوم المتقدم باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم الضغط إرسال.

سيدرس الصندوق الاسكان بالظلم ومراجعة المستندات والبيانات المطلوبة ومن المتوقع نشر النتيجة بعد غلق باب التظلم بحوالي شهر.

يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

لا يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقًا.

يذكر أن الصندوق أتاح كراسات شروط الإعلان الــ 14 منذ أول أمس الاثنين الماضي، حيث تم طرح 125 ألق وحدة سكنية، منهم 100 ألف وحدة لاسكان اجتماعي، و25 الف وحدة اسكان متوسط.