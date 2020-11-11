محافظ مطروح يوقع بروتوكول مع البنك الزراعي والأكاديمية العربية للعلوم

وقع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بروتوكول تعاون ثلاثيا، اليوم، مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك المصري الزراعي، لاختيار أول ١٠ طلاب من أبناء مطروح وخريجى الأكاديمية العربية، لتعيينهم فى البنك الزراعي، في إطار مبادرة خلق تنمية مستدامة بمطروح والساحل الشمالي وسيوة، من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم فى مجال التنمية المختلفة خاصة الزراعية اعتمادا على أهمية التعليم والتدريب والاستعانة بهم خلال أجازة الصيف.

ووجه محافظ مطروح على هامش توقيع البروتوكول بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مدينة العلمين الجديدة، اليوم، الشكر بالإنابة عن أهالى مطروح للأكاديمية العربية والبنك الزراعي المصري على هذه المبادرة إيمانا بقدرات الشباب وتميزهم مع الإشادة بطلاب مطروح بالأكاديمية الذين تم اختيارهم بكل شفافية وتحقيق العدالة وفقا لدرجات المجموع مع الترحيب بمزيد من التعاون مع البنك الزراعي فى مشروعات لخدمة أهالي مطروح خاصة فى القرى والتجمعات النائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أهمية اهتمام الدولة بمطروح وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز مجالات التنمية خاصة الزراعية بما له من أثر إيجابى، كتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مورد اقتصادي، وأهميتها خاصة فى ظل أزمات كجائحة كورونا، مع اختيار شباب من أبناء مطروح مؤهلين ومدربين خاصة خريجى الأكاديمية العربية، مع تطلع البنك لمزيد من التعاون مع محافظة مطروح، وفى نهاية البروتوكول تبادل مسؤولو الجهات الثلاث إهداء الدروع تقديرا لدور وتعاون محافظة مطروح، ودور الأكاديمية العربية التعليمى، وفتح فرع جديد للأكاديمية فى مدينة العلمين الجديدة، ودور البنك المصرى الزراعى فى دعم المبادرة وذلك بما يساهم فى تنمية التعليم والتنمية الزراعية، والتنمية الاقتصادية.