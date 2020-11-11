كمامة لكل طالب.. مبادرة شبابية لمواجهة كورونا برأس غارب

دشن شباب مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس والمرافق العامة من خلال تويع الكمامات والمطهرات وتوعية المواطنين والطلاب بسبل الوقاية السليمة حرصا عليهم من العدوى.

وقال "محمد جمال" منسق المبادرة، إنهم نظموا عدة فعاليات منها توزيع كمية من الكمامات والمطهرات على طلبة المدرسة وتعليق لوحات إرشادية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الفيروس بالإضافة إلى توزيع أكياس "كلور ومعقم" ومطهرات بالمجان على المواطنين في منازلهم.

ولفت إلى توزيع الكمامات على المسافرين وقياس درجات الحرارة بالأسواق والمحال التجارية، والموصلات العامة، تزامنًا مع توعية والمواطنين وحثهم على ضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم .

وأشاد بأعضاء هيئة التدريس في مختلف مدارس المدينة لتعاونهم وحسن استقبالهم بالإضافة إلى تعاون المواطنين، مؤكدا الاستمرار في العمل العام لخدمة أهالي المدينة.

وفي ذات السياق نفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي عدة حملات توعوية بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لطلاب التربية والتعليم والأزهر الشريف، إيمانا من الإدارة بأهمية دورها التوعوي في هذه المرحلة وانطلاقا من دور مؤسسات الدولة المصرية الرامية إلى الإرتقاء بمنظومة الوعي البيئي والصحي وخاصة المتعلقة بصحة الطلاب.