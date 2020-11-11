طقس الخميس لطيف على معظم الأنحاء واستمرار فرص الأمطار الخفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 16

وادي النطرون 24 16

طنطا 24 16

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 24 17

مطروح 22 15

السلوم 21 15

سيوة 22 13

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 25 18

السويس 25 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 25 17

نخل 24 11

نويبع 26 21

طابا 24 18

كاترين 20 09

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 27 18

مرسى علم 28 19

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 12

أسيوط 26 14

سوهاج 27 14

قنا 28 14

الأقصر 28 14

أسوان 28 15

أبوسمبل 28 15

الوادي الجديد 28 13

شلاتين 30 22

أبو رماد 29 23

حلايب 28 24

رأس حدربة 28 24