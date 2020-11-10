الأرصاد: الطقس غدا لطيف نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس غدا الأربعاء لطيف نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري الذي يشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق مع وجود رياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية كذلك طقسا لطيفا نهارا وباردا ليلا وأمطارا خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد بأن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوبه فتشهد طقسا معتدلا نهارا بارد ليلا ومائلا للبرودة في بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الأربعاء 11 نوفمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25والصغرى 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الخميس 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.