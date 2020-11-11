اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إجراءات الوقاية "طوق النجاة" حتى الآن

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن تفاؤل المواطنين بفكرة وجود اللقاح "شيء جيد للغاية"، مضيفًا أن طوق النجاة الوحيد الموجود في أيدينا الآن هو الالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه طوال الفترة السابقة من انتشار فيروس كورونا جعل بعض المواطنين تمل من الإجراءات الاحترازية، "كانوا بيقولوا هنستمر على الإجراءات دي لغاية إمتى؟"، لكن عندما تأتي بارقة أمل موجودة في لقاح واقي من هذا الوباء يجب أن نوضح للناس بأنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابع، " أن المواطنين يملون من الإجراءات الاحترازية لأنه ليس لديهم وقت محدد لانتهاء الأزمة "لما يبقى الناس عندهم أمل الوعي هيزيد"، موضحًا: "من أول يوم في الأزمة وأنا عندي كلمة بقول أن نهاية الوباء تكمن في دواء شافي أو لقاح واقي وجايز الأدوية بقي في بروتوكولات علاج ناجحة جدًا، بمعنى أنه ليس دواء واحد الناجح ولكن هي مجموعة من الأدوية تُعطى على حسب الحالة، سواء شدتها أو الأمراض المصاحبة لها أو وقت الإصابة".

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن كل البروتوكولات العلاجية عبارة عن مضادات للفيروسات أو محفزات للمناعة أو مضادات للالتهابات، لافتا إلى أن سباق اللقاح هو الذي سبق على مستوي العالم، لكنه سباق حميم وهناك شركات قاربت على أن تصل إلى خط النهاية.