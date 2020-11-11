رئيس جامعة دمياط يستقبل أعضاء لجنة الاختبارات الالكترونية

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، لجنة مشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات، اليوم، لبحث استعدادات الجامعة لبدء تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية، في حضور الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وناقش اللقاء بحث الإمكانيات التقنية والبنية التحتية المعلوماتية للوقوف على الاحتياجات التقنية اللازمة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الالكترونية بالكليات الطبية المقرر تطبيقها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني مايو 2021، ومن المقرر تطبيق المرحلة الثانية لباقي الكليات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال زيارتهم بما تمتلكه الجامعة من مقومات تقنية وبنية معلوماتية ومعامل مُكَيّفة قادرة على بدء تطبيق الاختبارات الالكترونية، لافتين إلى تركيب 420 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولى.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس جامعة دمياط، عمداء الكليات بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بوقف الاختبارات بجميع أنواعها، وكذلك جميع المهام والتكليفات التي تعتمد بالأساس على الكتاب الجامعي لمدة أسبوعين أو لحين حل المكتبة الخاصة ببيعهم و التي تلاحظ تكدس الطلاب أمامها، حرصاً على سلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وفي الإطار ذاته، أوفد رئيس الجامعة لجنة برئاسة مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة إلى المكتبة الخاصة لحثها على البحث عن آليات لحل مشكلة التكدس والعمل على راحة الطلاب وحسن معاملتهم، فيما تفقد "دعدور" معامل كلية التمريض التي تم تجهيزها، وتأثيثها مؤخراً لخدمة العملية التعليمية بالشكل الأمثل وبما يتوافق مع إعداد خريج كلية التمريض بأعلى كفاءة لتلبية متطلبات سوق العمل، ورافقه خلال الجولة الدكتورة ناهد فكري عميد كلية التمريض ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء الجهاز الإداري.

كما زار "معمل النساء والتوليد والأطفال" ويضم محاكيات تُستخدم في عملية تدريب الطلاب خلال إجراءات ما قبل وأثناء وبعد الولادة، وكذلك رعاية الأم والطفل، وكذلك فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام الثدي كما يحتوي المعمل على نماذج مراحل تطور الجنين داخل الرحم، ونماذج تركيب مانع الحمل، ويضم المعمل محاكيات لطفل مبتسرعمره أسبوع، وطفل عمره 37 أسبوع ويخدم العديد من الإجراءات الإنعاشية والرعاية المختلفة و تبلغ تكلفة المعمل 2 مليون جنيه .