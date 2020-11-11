لجنة مكافحة كورونا: اللقاح هيحمي مش هيعالج.. ونبدأ بكبار السن والأطباء

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنّ مصر تتابع الدراسات التي تتم في الخارج بشأن لقاح كورونا بدقة شديدة، وهناك دراسات مصرية خالصة على لقاح آخر، تشارك فيه بعض الدول العربية أيضا، مؤكدًا أنّ هناك أمل قريب من وجود لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف حسني، خلال لقاء خاص مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنّه يجب على المصريين أن يفهموا أنّه وقت الإعلان عن اللقاح الذي يخلص العالم من كورونا، لن يكون الإنتاج في مرحلته الأولى للجميع، لكن لكبار السن، وأمراض القلب والكلى، والفرق الطبية.

وتابع: "مش معنى كده إن الشعب كله مش هياخد، لا الشعب كله هياخد، ولكن كبار السن والأطباء الأول، وده في العالم كله، ودي شروط موضوعة على العالم كله".

وأردف أنّ أولويات الحصول على اللقاح بالنسبة للمواطنين حسب الضرر الذي سيحدث له حال إصابته بالفيروس، على سبيل المثال كبار السن من أكثر الفئات تأثرا بكورونا، ما يؤدي لمضاعفات عديدة عليهم، موضحًا أنّ اللقاح يُعطى للأشخاص غير المصابين بكورونا، فهو لا يعالج من الإصابة لكن يمنعها، "إذا أصيب شخص بكورونا يتعامل من خلال بروتوكولات العلاج المنتشرة".

وواصل أنّ مشكلة الفيروس في الوقت الحالي هي سرعة انتشاره بين عدد المصابين، إلى جانب دخول فصل الشتاء الذي تنشط فيه الفيروسات في ظل الخلل المناعي داخل جسم الإنسان في هذا الفصل".