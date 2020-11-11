مصر للطيران تُعلن تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا 27 نوفمبر

أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل رحلة بين القاهرة وكازبلانكا -المغرب يوم 27 نوفمبر 2020.

ويمكن للمسافرين من دولة المغرب حجز تذاكرهم إلى القاهرة والعديد من نقاط مصر للطيران من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين في جميع انحاء العالم، مع ضرورة مراجعة السفارة المصرية بكازابلانكا لمتابعة إجراءات إصدار التأشيرات إلى مصر.

وبالنسبة للعملاء الراغبين السفر من القاهرة إلى كازابلانكا، يُسمح بدخول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية وغيرهم من حاملي الإقامات بدولة المغرب.

ودعت مصر للطيران عملائها الراغبين في السفر ضرورة اجراء تحليل بنتيجة سلبية صادرة قبل ميعاد السفر ب 72 ساعة، مبينة أنَّ التذاكر متوفرة للحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com ومن خلال مكاتب ووكلاء السياحة المعتمدين.