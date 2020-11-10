تفاصيل رحلات مصر للطيران في نوفمبر.. أقل سعر 5271 جنيها

تقدم شركة مصر للطيران عددا من العروض الخاصة لهواة السفر خارج مصر في الوقت الحالي، وتقدم "الوطن" تفاصيل الرحلات في التقرير التالي.

الرحلات الخاصة خلال شهر نوفمبر

برلين

تبدأ من 7330 جنيها مصريًا.

الحد الأدنى للإقامة: 5 أيام.

تعديل حجز الرحلة: دون رسم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: 1000 جنيه.

تورونتو

تبدأ من 13040 جنيها مصريًا.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري بعد السفر 1000 جنيه مصري.

الجزائر

تبدأ من 5890 جنيها مصريًا.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري.

أكرا

تبدأ من 8291 جنيها مصريًا.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

دبي

تبدأ من 5271 جنيها مصريًا.

تعديل حجز الرحلة: 400 جنيه مصري.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري.

أمستردام

تبدأ من 6697 جنيها مصريًا.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

بروكسل

تبدأ من 6900 جنيه مصري.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

باريس

تبدأ من 5720 جنيها مصريًا.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

فيينا

تبدأ من 6178 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقام: 5 أيام.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

ميونخ

تبدأ من 7298 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: 6 أيام.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

فرانكفورت

تبدأ من 7744 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: 6 أيام

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.

لندن

تبدا من 7790 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: 3 أيام.

تعديل حجز الرحلة: دون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه.

الاسترداد: قبل السفر 1000 جنيه مصري، وبعد السفر 1000 جنيه مصري.