مصر للطيران الناقل الرسمي لملتقى الاستثمار وأسواق المال بالقاهرة

أكدت شركة مصر للطيران، تنفيذها دور الناقل الرسمي لملتقي الاستثمار وأسواق المال بالقاهرة، المقام خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 متحدث من عدة دول في مجال الاستثمار والأسواق المالية والمصارف والبنوك، وشركات الذهب.

كما يضم الملتقى، أكبر تجمع للشركات والبنوك في الأسواق المالية المصرية والعالمية والبنوك المصرية، وشركات الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار الكبرى، وشركات التأمين الكبرى في مصر والوطن العربي.

وحرصت مصر للطيران، على تقديم كل تسهيلات وخدمات السفر للمشاركين في الحدث الذي يهدف إلي زيادة ثقافة المستثمر المصري والعربي، حيث يتم عرض كل الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يستطيع المستثمر المقارنة بين أنوع الاستثمار المختلفة، منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر، وعلي المستثمر الإختيار بين كل أنواع الاستثمار.