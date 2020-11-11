"حياة كريمة" تسدد رسوم جدية التصالح لـ27 من غير القادرين بالمنيا

أعلنت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، عن دفع رسوم جدية التصالح لـ27 حالة من الأسر غير القادرة من أهالي قريتي "دلجا، وزعبرة" بحضور منسق مبادرة "حياة كريمة" وممثل عن مؤسسة "صناع الخير".

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريح صحفي له، اليوم، إن مؤسسة حياة كريمة تواصل سداد رسوم جدية التصالح بالمراكز التكنولوجية للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة "التصالح حياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع رسوم التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا.

وكان المحافظ شهد تسديد الرسوم للدفعة الأولى وضمت 30 حالة بقريتي "الأمل والكمال" بمركز المنيا، بالإضافة إلى استقبال المراكز التكنولوجية بأبو قرقاص وملوي، لعدد آخر من تلك الحالات، حيث يتم تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة في 17 قرية بمراكز المحافظة، وجرى حصر 140 حالة بتلك القرى، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.