فحص وعلاج 1696 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية "تندة" في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية "تندة" بمركز ملوي، بدءًا من اليوم وتستمر على مدار يومين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة امكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1696 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 300 حالة جراحة، و 385 حالة أطفال، و159 باطنة ، و 166 قلب ، و 91 اسنان، و179 حالة جلدية، و123 انف واذن، و 101 نساء، و192 تنظيم اسرة ، كما تم عمل (102) تحاليل مختلفة، وعمل (35) حالات موجات صوتيه و 6 حالات رسم قلب، وعمل 2 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 106 متردد وتم خلع اسنان لـ 4 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 24 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 82 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.