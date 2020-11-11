تنفيذا لتوجيهات السيسي.. محافظ شمال سيناء يجتمع بمشايخ القبائل

أصدر الرئيس السيسي توجيهاته بإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين من أهالى شمال سيناء، لضمان أكبر استفادة من التجمعات التنموية بالمحافظة.

صرح بذلك الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وقال إن المحافظة عقدت اجتماعًا، اليوم، مع عدد من مشايخ وعواقل مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وأضاف أن اللقاء جرى بحضور هشام الخولي، نائب المحافظ، أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، دعاء محمد علي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، وبعض القيادات المعنية.

وخلال اللقاء، أكد أن تعليمات رئيس الجمهورية تضمنت أن تكون التجمعات التنموية للبدو من أبناء سيناء، وخاصة وسط سيناء، لافتًا إلى أن افتتاح الرئيس ٣ تجمعات من إجمالي عدد التجمعات التنموية المتكاملة التى تبلغ 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و 7 تجمعات فى جنوب سيناء، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضى زراعية مجهزة، ومنزل، وديوان، ومسجد، ومدرسة تعليم أساسي، وساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات انتاجية.

وقال المحافظ أن التجمعات التنموية لبدو سيناء تكفل حصول كل فرد على منزل بمساحة 175 مترا مربعا، بينها 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة إضافية، و5 أفدنة زراعية.

ولفت المحافظ الى أن تمويل إنشاء التجمعات التنموية بقرض من الصندوق السعودى بفائدة بسيطة، حيث تم إنشاء التجمعات التنموية وجامعة الملك سلمان وتجمع الصيادين السكنى بقرية اغزيوان على بحيرة البردويل من القرض السعودى.

وأعلن المحافظ أن ترعة السلام ستضيف مساحة 400 ألف فدان للرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء، إلى جانب الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة لزمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة ليصبح مجموع ما يتم زراعته مليون فدان بشمال سيناء.

وأستمع المحافظ الى آراء مشايخ وعواقل القبائل بوسط سيناء حول كيفية تحقيق الاستفادة من مشروع التجمعات التنموية، مؤكداعرض مطالب المشايخ على الرئيس، فيما طالب مشايخ القبائل بتخفيض قيمة المقدمات من ١٠٪ الى ٥٪ من إجمالى قيمة المنازل والأرض الزراعية التي تبلغ ١.٢ مليون جنيه، ومد فترة السماح، وكذا مد فترة سداد الأقساط من ٢٠ عاما إلى ٣٠ عاما، وتخصيص نسبة من التجمعات التنموية لأبناء المحافظات الأخرى لتبادل الخبرات فى مجال الزراعة.