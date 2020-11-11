الناجي من الصعق بطلخا: "دخلت في غيبوبة بعد سقوطي وعايز حق زميلي"

روي مصطفي الفار، الناجي من حادث الصعق في الدقهلية تفاصيل نجاته من الحادث الذي أسفر عن إصابته ومصرع صديقه، مشيرًا إلى أنهما تواصلوا مع الفني وشددا على فصل التيار الكهربائي قبل الصعود للبرج، إلا أنهما فوجئا بعودة التيار فجأة.

وأضاف "الفار": "عملنا أكثر من ساعة بعد فصل التيار وفجأة عادت الكهرباء التي تسببت في صعقي وسقوطي من فوق العمود ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك" وأشار أن تفريغ التيار الكهربائي تسبب في إصابة يده وسقوطه من أعلى البرج الذي يرتفع مابين 9 إلى 10 أمتار، مؤكدا أنه لم يشعر بشئ بعد دخوله في غيبوبة.

وعن علاقته بصديقه المتوفي "يسري" قال إنهما يرتبطان بعلاقة صداقة تمتد لسنوات وأنهما كانا لايفارقا بعضهما حتى في الواجبات الاجتماعية: "إحنا من الحضانة مع بعض ..فصل واحد ودكة واحدة، كنا زمايل في كل حاجه حتي الكلية ونعمل مع بعض منذ 9 سنوات وأطالب بحق يسري ولن أتنازل عنه".

فيما أكد محامي المصاب الذي تابع تحقيقات النيابة في الواقعة وأحد الشهود اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والنيابة قامت بعملها علي أكمل وجه حتي فجر اليوم وبالفعل تم التحفظ علي المسئولين عن الحادث، متمنيا القصاص من الموظفين المتقاعسين والفاسدين علي حد قوله الذين تسببوا في وقوع هذا الحادث حتي لايتكرر مرة أخرى.

وأكد المحامي ان ماحدث إهمال جسيم وإستهتار بالأرواح ويستوجب المساءلة مطالبا النيابة العامة والقضاء بالقصاص للضحية والمصابين من المتسببين في هذا الإهمال.

وكان فني صيانة بشركة كهرباء الدقهلية، لقي مصرعه أمس صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بأعمال صيانة أعلى عمود كهرباء جهد متوسط، في قرية "المنيل"، التابعة لمركز شرطة طلخا.

وتجمع العشرات من الأهالي في الأرض الزراعية التي يتواجد فيها البرج محل الحادث، يصرخون ويستغيثون بمسئولي الكهرباء، بعد وفاة الشاب حتى انتقلت طوارئ الكهرباء، وتمكنت من إنزال جثمانه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط، بقرية "المنيل" بدائرة مركز شرطة طلخا، أثناء قيامه بأعمال الصيانة والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.