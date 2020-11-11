أهالي ضحية الصعق بالكهرباء بالدقهلية يتجمعون أمام المشرحة لاستلام جثمانه

تجمع العشرات من قرية كفر الجنينة مركز نبروه بالدقهلية، أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، في انتظار صدور قرار النيابة العامة بتسليهم جثة الشاب يسري محمد عبدالفتاح، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، الذي تُوفي صعقًا بالكهرباء من عمود ضغط عالٍ، اليوم، بقرية المنيل مركز طلخا.

وقال صلاح عبداللطيف عبدالفتاح، ابن عم المتوفى، إنَّ الطب الشرعي انتهى من تشريح الجثة، وحاليًا ينتظر صدور قرار استلام الجثة، بعد الاستماع إلى أقوال والده.

وأضاف عبدالفتاح، لـ"الوطن"، أن النيابة العامة استدعت مصور فيديو البث المباشر من موقع الحدث لسؤاله، وكذلك فني شركة الكهرباء والمسؤولين عن الكهرباء في المنطقة، مؤكدًا أنهم لن يتركوا حق يسري يضيع، ويكفي الصدمة التي تعيشها قريتها بأكملها فالجميع يشهد له بالأخلاق الطبية: "ابن عمي (شهيد الكهرباء)، وكنوز الدنيا لا تساوي شعره به".

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط، بقرية "المنيل" بدائرة مركز شرطة طلخا، أثناء قيامه بأعمال الصيانة والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف ومسؤولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ، وجرى فصل التيار عن العمود وإنزال الجثة، وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب يدعى يسري عبداللطيف عبدالفتاح، من قرية كفر الجنينة، مركز نبروه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.