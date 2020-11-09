آخر أخبار مصر.. بدء الحجز لشقق الإسكان وتوقعات بنهاية الأمطار الأربعاء

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

بدء الحجز لـ125 ألف وحدة إسكان اجتماعي اليوم

استقبلت مكاتب البريد صباح اليوم، جميع المواطنين وبينهم ذوي الإعاقة لشراء كراسة الشروط الخاصة بحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، بمساحات تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يستمر سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

الدولار يتراجع 3 قروش في يومين

فقد الدولار اليوم قرشًا مقابل الجنيه المصري، لتصبح حصيلة تراجعاته خلال يومين نحو 3 قروش في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.72 جنيه مقابل 15.73 جنيه في بداية التعاملات.

الأرصاد توصي بنقل مباراة الأهلي والزمالك خارج الإسكندرية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه من الوراد أن يشهد شهر نوفمبر فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ويفضل نقل المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك في النهائي، إلى خارج الإسكندرية نظرًا لأن الأجواء في فصل الخريف والشتاء تكون ممطرة، ولم تفصح الخرائط عما بداخلها من أجواء يوم 27 نوفمبر.

الري تتوقع نهاية سقوط الأمطار الأربعاء

أشار مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، إلى انتهاء موجة الأمطار الأربعاء المقبل، لتتساقط الأمطار الخفيفة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وخليج السويس غدًا الثلاثاء، فيما تتساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

الشباب والرياضة تعلن وظائف شاغرة للشباب

وعبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، تم الإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات، ضمن اليوم المفتوح للتوظيف بمحافظة بني سويف، وذلك يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الحالي.

الثقافة تبدأ قبول الدارسين في الدفعة الثانية بـ"مبادرة مصر"

وتفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة في مجالات صون الهوية التراثية، أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر" التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الحالي.

الأرصاد: طقس بارد ليلا غدا وأمطار متوسطة على بعض المناطق

وعن حالة الطقس غدًا، يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

وتتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.