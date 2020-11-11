"المعلمين" تقرر قبول عضويات مؤقتة لخريجي كليات التربية

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الموافقة على قبول عضويات مؤقتة لخريجي كليات التربية تجدد سنويًا، لحين التعيين بإحدى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم.

وأكد "الزناتي"، أنه يتم تفعيل العضوية بداية من العام المقبل، حتى يستطيع العضو التمتع بالخدمات التى تقدمها النقابة، من نوادي ومصايف وخدمات طبية خلال مدة الاشتراك التي تنتهى في شهر ديسمبر من نفس العام.

وكانت وزارة التربية والتعليم، اشترطت في وقت سابق ضرورة حصول المعلم على عضوية نقابة المهن التعليمية كشرط للتقدم في مسابقة المعلمين المقبلة للمعلمين المساعدين، وللحصول على هذه العضوية.

وتشترط النقابة أن يبدأ المتقدم بملئ استمارة عضوية النقابة العادية، في اللجنة العادية أو الفرعية التابع لها، وأن يقوم بسداد قيمة رسم القيد بالنقابة، وقدره 54 جنيها، بالإضافة إلى اشتراك العضوية لمدة عام وقدره 125 جنيها، ببنك مصر حساب رقم (6401)، بأي فرع.

وأن يقوم المتقدم بتسليم عدد 2 صورة من الإيصال، وبعد الاطلاع على الأصل تقوم اللجنة النقابية أو النقابة الفرعية بوضع خاتم النقابة علي أصل الايصال، وهذا هو المستند للمتقدم في المسابقة.

على أن تحتفظ النقابة الفرعية بصورة من جميع إيصالات اللجان النقابية التابعة لها، وترسل كشف مرفق به صورة إيصالات المتقدمين مرقم طبقا للكشف موضح به (الاسم والرقم القومي ورقم التليفون).

ووجّه نقيب المعلمين بمتابعة صرف المعاشات للورثة، مشددًا على أهمية صرف الأمانات للحالات التى استوفت أوراقها.