إنجي وجدان ترزق بطفلتها الثانية "نازلي"

رزقت الفنانة إنجي وجدان، بطفلتها الثانية، ونشرت صورتها رفقة طفلتها وزوجها من داخل غرفة العمليات، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي، بارك الله فيها".

وكانت الفنانة إنجي وجدان، قد هددت باتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الأشخاص الذين يتناولونها بالسب والقذف.

وكتبت "إنجي" عبر حسابها على إنستجرام، تعليقًا على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتطبيق غرامة 250 ألف جنيه، والحجب، لاستخدام ألفاظ تحمل سبًا وقذفًا على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا: "الله حلو الكلام ده، أنا شكلي هبدأ أعمل كده وآخد إجراءات قانونية من هنا ورايح لأي حد هيشتمني".

يذكر أن إنجي شاركت مؤخرا في مسلسل "طلعت روحي"، بطولة اللبناني نيقولا معوض، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطي، وإنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن إخراج رامي رزق الله.

إنجي وجدان هي ممثلة ومونتيرة مصرية، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004، وعملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف، كانت تدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة، ثم تركته.

درست المونتاج أثناء عملها كمدرسة ثم تفرغت له، وعملت "مونتير" في بعض القنوات الفضائية.

كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006، من خلال أداء دور "داليا" أخت تامر، في المسلسل الكوميدي "تامر وشوقيه"، لتتوالى بعدها الأعمال الفنية التي شاركت فيها، والتي وصلت لـ22 عملا بين فيلم ومسلسل.