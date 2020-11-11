في خطوة نادرة.. تويوتا تغلق مصنعها باليابان لتخفيف التكاليف

تعتبر تويوتا، من أوائل شركات صناعة السيارات على مستوى العالم، والأولى داخل اليابان يليها نيسان، حيث تمتلك منشآت عديدة على مستوى العالم، تتمثل فى المراكز التابعة لها والمصانع، ويعمل بها أكثر من 100 ألف موظف حول العالم على أقل تقدير.

وفى ظل التقدم المشهود فى تطور صناعة السيارات الكهربائية، كانت تويوتا من أوائل الشركات التى تنتج سيارات هجينة مقترنة بالكهرباء وباعت أكثر من 15 مليون سيارة حول العالم من سياراتها الهجينة، وتعمل على تطوير سياراتها الكهربائية الآن، غير أنها تهتم الآن، بتطوير تقنيات السيارات ذاتية القيادة.

وفى تقرير صادر من "Automotive News"، أن تويوتا فى خطوة نادرة، أغلفت مصنعها فى اليابان، لافساح المجال للمدينة التى سميت "بالمنسوجة"، "Woven City" وهى مدينة أعلنت تويوتا إنشائها فى يناير.

ستغلق تويوتا مصنعها فى اليابان البالغ من العمر 53 عاما الذى أنشئ فى عام 1967، فى الشهر المقبل لتخفيف التكاليف والتفرغ لإنشاء المدينة الجديدة بالمبالغ التى كانت ستفقها داخل المصنع.

وتحدث "أكيو تويودا" الرئيس التنفيذى والوريث لشركة تويوتا، عن شبكات التنقل المختلطة، وقنوات النقل تحت الأرض وعدد السكان المبتدئين من 360 شخصا وأكثر، حيث قال "سنغير أنفسنا من شركة سيارات الى شركة تنقل".

يقول "تويودا" الذى يحاول اعادة ختراع الشركة الى المنافسة بشكل أفضل فى عصر الاضطرابات التى أحدثته التحول الكهربائى، "فى هذه الخطوة سنستخدم هذا الموقع "المدينة" لتطوير منتجات يمكن أن تحقق أرباحا وقيمة لنا فى المستقبل".

وأضاف "تويودا" عن الاتصال والذكاء الاصطناعي، إن القيادة الذاتية وهى تقنية جديدة أخرى تعطل صناعة السيارات، ستكون محورا رئيسيا لمدينة Woven وهى سبب مركزى لبناء مثل هذه المدينة فى المقام الأول.

وقال "من المهم التفكير في المركبات ذاتية القيادة مع البنية التحتية كحزمة واحدة، ومن خلال تجميع البنية التحتية معا، يمكن ان تتسارع سرعة التطوير بشكل كبير".

ستكون هذه المدينة عبارة عن ثلاثة أنواع من الطرق، واحد مخصص للمركبات ذاتية القيادة و آخر سيكون للمشاة والثالث سيكون للاستخدام المختلط، حيث ستكون بعض الطرق فوق الأرض وطرق أخرى تحت الأرض.

سيتم تقسيم حوالى 360 شخصا من سكان المدينة فى البداية الى ثلاث مجموعات، كبار السن- العائلات- المخترعين "موظفين تويوتا".

سيكون المخترعون كما سماهم "تويودا"، مشغولون فى العمل على تطوير تقنيات جديدة و اعدادات البنية التحتية وطرق العيش داخل المدينة الحديثة.

حيث قال "تويودا" ان الاختراع مصحوبا بصيد ثمين، يجب على المخترعين الاستمرار فى طهى الأفكار الجديدة، اذا لم يكن الأمر كذلك فسيتم نقلهم خارج المدينة واستبدالهم بأشخاص جدد لديهم الهام جديد، وتقدم للمدينة حوالى 3 ألاف فرد و منظمة "ليكونوا" جزء من المشروع.

قال "تويودا" أنه يلتقى بمدير برنامج المدينة كل ثلاثة أسابيع لمناقشة الأفكار والاتجاهات الجديدة.

يعد اغلاق مصنع تجميع سيارات فى اليابان خطوة نادرة لأى صانع سيارات يابانى خاصة تويوتا، ولكن تعتقد تويوتا أن التضحية ستضمن لها البقاء لسنوات قادمة.