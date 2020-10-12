وزيرة الصناعة: كورونا لم يؤثر على الحركة الإنتاجية في المصانع

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم الدعم والتمويل في كافة المجالات والمساعدة في تحقيق التنمية، كما توفر مصدر دخل ثابت للأسر المصرية ومنظومة الدولة اختلفت كثيرا وهناك توجه لدعم المنتجين.

وأضافت "جامع" خلال حوار ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، "نقدم تسهيلات لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر التمويل الميسر.. ونقوم بحل مشكلاتهم مع البنوك"، مؤكدة أن فيروس كورونا لم يؤثر على الحركة الانتجاية في المصانع لكن هناك بعض التداعيات السلبية وحاولنا تجاوزها بشكل آمن ، الدولة وفرت كافة السلع والمنتجات منذ جائحة فيروس كورونا رغم التداعيات الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه يتم رصد التحديات التي تواجه بعض الصناعات خلال فترة جائحة كورونا ونسعى لترويج العلامة التجارية المصرية "صنع في مصر" وفقا لمواصفات قياسية، ومنتجات مشروع التجلي في سانت كاترين أصبحت علامة تجارية يمكن تصديرها ونستعين لخيرات دولية للترويج للمنتجات المصرية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.