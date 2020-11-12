الطقس اليوم الخميس 12-11-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم، الخميس، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أن الطقس يكون معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، يصاحبه رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبينما يكون الطقس ليلًا بارد على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

أماكن سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة الأماكن المحتمل سقوط الأمطار عليها، فهناك توقعات بتساقط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

الطقس في الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، أن طقس اليوم يكون غائم جزئيا إلى غائم، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة تنشط في بعض الأحيان، تصل سرعتها ما بين 20 - 50 كم/ساعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفرقة تصل لرعدية أحيانا وفرصة للغبار نهارا، بينما يكون الطقس ليلا غائم وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات لتصل إلى 15 - 45 كم/ساعة مع وجود فرص لأمطار متفرقة تصل رعدية في بعض الأحيان.

الطقس في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، عن حالة الجوية المتوقعة اليوم، حيث يظل الطقس لطيف على أغلب المناطق، معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع توقعات بظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وأضافت أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء مختلفة من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.