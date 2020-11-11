الطقس اليوم الأربعاء 11-11-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

ويسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية)، وتكون خفيفة أيضًا (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

الطقس في الكويت

وتوقعت الإدارة العامة للطيران المدني إدارة الأرصاد بدولة الكويت، أن يسود نهارًا طقس غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

بينما ليلا يكون الطقس غائم جزئيًا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً فيسود أجواء باردة ورطبة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.