حسابات ومبيعات.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن وظائف شاغرة

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي عن حاجته لـ وظائف شاغرة عبر اللينك الخاص بالبنك على موقع "لينكد إن"، وجاء الإعلان لتشمل الوظائف الحسابات الرئيسية وإدارة المبيعات والعلاقات العامة، وعلى الراغب في التقدم للوظائف الدخول إلى الموقع الرسمي، والضغط على اللينك الخاص بالبنك على موقع لينكد إن.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المطلوبة في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والشروط المطلوبة لذلك، كالتالي:

وظيفة الحسابات الرئيسية

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا بحد أدنى من المؤهلات العليا على بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة بين 2 و8 سنوات في مجال إدارة النظام.

- أن يكون لديه خبرة واسعة في تثبيت ودعم البنية التحتية لبرامج Microsoft والأجهزة والبرامج الأخرى ودعم المنتجات في بيئة المؤسسة.

- أن يكون لديه خبرة في تقديم الخدمات لما يزيد عن 1500 مستخدم عبر المواقع المتعددة.

- أن يكون قادرا على فهم المشكلات والاعتبارات المتعلقة بعمليات الطرح وتغييرات النظام على قاعدة كبيرة من المستخدمين.

وظيفة إدارة مبيعات وعلاقات

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على حد أدنى من المؤهلات على بكاليوريوس تجارة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة في المجال تصل حتى 4 سنوات، وفي مجال صناعة الخدمات المالية.

- يتم اعتبار الخريجين الجدد في درجات مستوى الدخول الأدني.

ويحرص مصرف أبو ظبي الإسلامي دائما على الإعلان عن حاجته لوظائف شاغرة، حتي يستطيع أن يغطي جميع الفروع الموجودة والتي يتم افتتاحها حديثا، سعيا من الإدارة لتوفير جميع سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى إمداد فئة خدمة العملاء بالمزيد من العاملين للمساهمة في توفير خدمة الاستعلام أو الشكاوى المقدمة للعملاء وتحسين جودتها لتقليل مدة الانتظار.