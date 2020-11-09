لا يشترط الخبرة.. "الرياضة" تعلن وظائف شاغرة للشباب في بعض التخصصات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، من خلال مبادرة طور وغير، تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف لإحدى الشركات الشهيرة ببني سويف.

وتستعرض "الوطن" شروط الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة:

فني إنتاج

- مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- موقف محدد من الخدمة العسكرية.

فني تجميع

- مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

فني صيانة

- مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

مهندس صيانة

- المؤهل: (بكالوريوس هندسة / قسم: كهرباء).

- لا يشترط الخبرة.

- اللغات المطلوبة: مستوى جيد باللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة).

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

مهندس إنتاج

- المؤهل: (بكالوريوس هندسة / قسم: ميكانيكا).

- لا يشترط الخبرة.

- اللغات المطلوبة: مستوى جيد باللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة).

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

مهندس جودة

- المؤهل: (بكالوريوس هندسة / قسم: كهرباء - ميكانيكا - ميكاترونكس).

- لا يشترط الخبرة.

- اللغات المطلوبة: مستوى جيد باللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة).

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

عامل مخزن

- المؤهل: محو أمية - ابتدائية – إعدادية.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

عامل خدمات

- المؤهل: محو أمية - ابتدائية – إعدادية.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

عامل إنتاج

- المؤهل: محو أمية - ابتدائية – إعدادية.

- لا يشترط الخبرة.

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

- وجود موقف محدد من الخدمة العسكرية.

وللتقدم يمكنك ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة في المكان والميعاد https://tinyurl.com/yy8kb8og.

على أن يكون مكان الانعقاد بمركز شباب العبور – كورنيش النيل/ بني سويف، يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الحالي، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك الطبي عند الحضور إلى مقر الملتقى للحفاظ على سلامة الجميع.