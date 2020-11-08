6 وظائف للعمل كمسؤولي أنشطة "توكاتسو" للمدارس اليابانية بجنوب سيناء

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، فتح باب الترشح لعدد 6 من العاملين بنطاق المديرية "إدارة طور سيناء، و إدارة شرم الشيخ التعليمية"، للعمل كمسؤولي أنشطة توكاتسو على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيجرى اختيار المتقدمين لشغل الوظائف، طبقا لعدد من الضوابط والشروط، التي من أهمها، أن يكون السن أقل من 45 عاما، وعدم وجود عجز في التخصص "إحضار مكاتبة من التوجيه"، ومختص بالمواد الأساسية، والتفرغ من يوم إلى 3 على الأقل في الأسبوع، للعمل بالمدارس المصرية اليابانية.

وأضاف "عقل" أنه يشترط أن يكون محل الإقامة بالقرب من نطاق المدارس المصرية اليابانية، والاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة يابانية بالمحافظات المجاورة، والقدرة الفنية والمهنية لأداء المهام المطلوبة من تدريب ومتابعة.

وأشار محمد عقل إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم هي: طلب يقدم لوكيل الوزارة معتمد من الإدارة التعليمية، مدعوم بموافقة من التوجيه الفني، والسيرة الذاتية للمرشح تشمل الإنجازات في مجال العمل والتدرج الوظيفي، وصحيفة أحوال الكترونية حديثة معتمدة، وصورة بطاقة الرقم القومي والمؤهلات العلمية.

من جانبه، قال إبراهيم الفقي، مسؤول أنشطة التوكاتسو بمديرية التربية والتعليم، أن التقديم يكون باليد من اليوم حتى الأربعاء المقبل، بمكتب وكيل المديرية بديوان المديرية، مشيرا إلى أن موعد المقابلة الشخصية سيكون بديوان عام المديرية يوم السبت، الموافق 14 نوفمبر الجاري، الساعة العاشرة صباحًا.