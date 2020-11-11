4 في الإعادة.. المنيا تصوت للمرشحين الأقباط

تتصاعد فرص المرشحين الأقباط الذين نجحوا في الوصول لجولة الإعاده بعد إعلان نتائج الجولة الأولى بانتخابات المرحله الأولي لمجلس النواب، التي جرت بالمنيا، خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ وصل 4 منهم للإعادة، ما يؤكد انتهاء ثقافة التصويت الطائفي التي كانت سائدة في المحافظة خلال سنوات سابقة، تلاشت مع إرتفاع نسبة الوعي، واهتمام الدولة بترسيخ مبدأ المواطنة.

وفجر المرشح المستقل "أندرو سامي محروس سليمان" مفاجأه في الدائرة الأولى ومقرها بندر المنيا والمخصص لها 3 مقاعد، حينما حصل على 34600 صوتا، ليحتل الترتيب الثاني في عدد الأصوات التي حصل عليها من بين 6 مرشحين وصلوا لجولة الإعادة كان أولهم في عدد الأصوات مرشح مستقبل وطن، أشرف أحمد عبد العزيز حسانين الذي حصل على 35650 صوتا.

ويعتمد "أندرو" علي أصوات الشباب، إذ يعتبر نفسه مرشحا لهم، إضافة إلي كتلة كبيرة منتشره في مدينة المنيا، وكذا قري شرق النيل ومنها نزلة عبيد التي تضم نحو 25 ألف صوت إنتخابي.

وأحتل النائب الحالي المرشح القبطي المهندس مجدي ملك مكسيموس، مرشح حزب مستقبل وطن، المرتبة الأولي بحصوله علي أعلي أصوات بلغت 48 ألف صوت في الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي، ومخصص لها 3 مقاعد.

ويحظي "ملك" بشعبية كبيرة في المنيا منذ أن كان عضوا في المجلس المحلي للمحافظة قبل إندلاع ثورة 25 يناير استطاع حينذاك أن يقدم العديد من الخدمات التي شملت المسلمين والأقباط علي حد السواء وصار علي نفس النهج بعد فوزه في انتخابات مجلس نواب 2015.

ويعد المرشح القبطي المستقل "هيثم مسامح نجيب برسوم" من أقوي المرشحين في الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص، مخصص لها مقعدين، بعد خروج جميع مرشحي الأحزاب بما فيهم مستقبل وطن من الجوله الأولى، إذ يخوض "برسوم" جولة الإعادة مع 3 أخرين جميعهم مستقلين وهم: حسام محمود أحمد، أحمد محمد عبد المنعم أسماعيل، محمد نايف محمد طلب.

وأيضا نجد أن "برسوم" يراهن علي أصوات الشباب، وكتلة كبيرة منتشره في قرى غرب وشرق مركز أبوقرقاص، وفي حال تحالفه مع أحد المرشحين المستقلين الذين يخضون معركة الإعادة ستكون فرص فوزه مؤكدة لكن الحديث عن تحالفات في هذه الدائره لم يُعلن بعد.

أما في الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي المخصص لها 3 مقاعد صعد نجم المرشح القبطي هيلا سيلاسي غني ميخائيل عن الشعب الجمهوري، بعد حصول علي أعلي الأصوات بواقع 25183، متفوقا علي أقرب منافسيه رياض عبدالستار حسن عن مستقبل وطن والذي حصل علي 23829، صوتا.

و"ميخائيل" كان نائبا سابقا بمجلس الشوري" الشيوخ" حاليا، إذ خاض انتخابات 2012، عن الكتلة المصرية وفاز بمقعد ملوي، وهو يعتمد علي كتلة تصويتيه كبيرة منتشره بقري شرق وغرب ملوي، واحتمالات فوزه في جولة الإعادة كبيره.