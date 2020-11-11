محافظ المنيا: إنشاء وتطوير 446 مدرسة بتكلفة ما يقارب ملياري جنيه

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة نجحت في إنشاء وتطوير 446 مدرسة، بتكلفة 1.939 مليار جنيـه، لافتًا إلى دخول 15 مدرسة للخدمة خلال العام الدراسي الجاري، ويجري حاليا إنشاء 85 مدرسة، ويبلغ إجمالي المدارس بالمحافظة 3168 مدرسة، تضم مليون و371 ألف و686 طالبا.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، اليوم، أن العمل في قطاع التعليم، يجرى طبقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، خلال الـ15 عاما المقبلة والانطلاق نحو البناء والتنمية، ومواجهة التحديات وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في التوسع الأفقي، بإنشاء مدارس جديدة والنهوض بالعملية التعليمية واستيعاب الإقبال المتزايد، على مراحل التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمدينة المنيا الجديدة، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، ودكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم، إذ شملت الجولة: المدرسة الرسمية للغات، المصرية اليابانية " والتي تعد واحدة من المدارس المصرية - اليابانية بالصعيد، وتقدم منظومة متكاملة من التعليم المميز، وأنشطة التوكاتسو، التي تعمل على بناء شخصية الطفل.

وتفقد المحافظ جميع الفصول والأقسام بالمدرستين، والتقي بعدد من الطلاب والمعلمين، حيث أكد على أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وبعد دخول الطلاب إلى المدرسة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وجه إلى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول.