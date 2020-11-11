رئيس شركة "غازتك": تحويل السيارات للغاز يوفر 50% شهريا

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، إن توجهات الدولة في تحويل السيارات للغاز، تخص السيارات العاملة منذ 20 عاما، وسيتم البدء في عمليات الإحلال بها للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة البترول تملك حاليا 215 محطة لزيادة الوقود بالغاز، والمستهدف الوصول لـ609 محطة بحلول 2023: "هنزود 400 محطة خلال السنتين"، موضحا أنه تم تحويل 331 ألف سيارة حتى الآن للعمل بالغاز الطبيعي، ومستهدف تحويل 264 ألف سيارة خلال العامين المقبلين.

وأكد أن كل محطات الغاز على مستوى الجمهورية، تقوم بتحويل السيارات، والسيارات التي تعمل بنظام "الكربراتير" يتم تحويلها بـ5 الآف جنيه، ونظام "الإنجيكشن" يتم تحويلها بـ7 الآف جنيه، وهناك أقساط وتسهيلات في السداد، مشيرا إلى أن هناك نظام مطبق منذ سنوات مع صندوق المشروع الصغيرة والمتوسطة، وتم تمويل حوالي 300 ألف سيارة خلال الفترة الماضية، أغلبها من سيارات الأجرة.

وتابع: "الفرق بين سعر البنزين والغاز حوالي 50%، والعربية الملاكي بتوفر في الشهر 500 جنيه، والأسطوانة بتاخد ثلث الشنطة الخلفية للسيارة، والغاز بيكون على ضغط عالي ولازم الأسطوانه تبقي مؤمنه وحديد، ولو هتسافر ممكن تروح لمحطة الغاز تتفك وتركبها تاني لما ترجع من السفر، وأسطوانات الغاز ليها أحجام مختلفة، وهو وقود إضافي في السيارة".