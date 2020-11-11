مؤسس "ميني كار إيجيبت": أول سيارة مصرية بديلة لـ"التوك توك" بشكل حضاري

قال المهندس أحمد سعيد، مؤسس ميني كار إيجيبت، إن الشركة بدأت في وسائل النقل الخفيف المستوردة من الخارج، وتم التطوير حتى تم إنتاج أول سيارة مصرية بديلة للتوك توك بشكل حضاري بنسبة 85%.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن السيارة تبدأ بـ300 سي سي بطريقة تبريد المياه، وأقوى من الموتوسيكلات، موضحا أن السيارة بموتور اقتصادي، يتم العمل بها بداخل المدن والقرى والمحافظات فقط.

وأكد أن ضمان الشركة على المحرك مدة 5 سنوات، حيث يتم تصنيع أغلب السيارة بشكل محلي تماما: "تنكها 17 لتر وبيمشيها فترة طويلة، وتاخد 5 ركاب".

وأشار إلى أن السيارة بها منظومة غيارات في اتجاه واحد ليست كـ"المانيوال" أو "الأوتوماتيك"، كما سيقوم بإجراء اختبار للقيادة بها في مدينة الإنتاج الإعلامي قريبا.

وتابع: "تجاوز حجم الطلب، عندنا حد الشركات العملاقة في صناعة السيارات بأكثر منها بكثير، وبتبدأ سعرها من 55 ألف حتى 65 ألف، والفارق في الرفاهيات والكماليات العالية فيها، وعاملينها 300 سي سي في نفس استهلاك الموتوسيكل في البنزين".

وفند: "إحنا بنفخر إنها صناعة محلية، وبدأت منذ 4 سنوات وصنعت وبعت وناس أكلت بيها عيش".