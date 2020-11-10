"سعرها 55 ألف جنيه".. سيارة محلية الصنع بالسوق المصري

انتشرت خلال الشهور الماضية العديد من الصور لسيارة "مني كار"، واشتهرت على أنها بديلة لـ مركبات "التوك توك" وتحقق نسبة أمان عالية، والأهم من ذلك هو أن نسبة التصنيع المحلي في السيارة وصلت إلى 80%، وخلال السطور التالية يتحدث محمد الكيلاني، أحد الشباب القائمين على المشروع عن تفاصيل السيارة ومراحل إنتاجها..

من القائم على المشروع وبداية خروجه للنور؟

القائم على المشروع هو أحمد سعيد الفقي، ويعمل مع مجموعة من الشباب وكانت بدايتهم عام 2016.

80% من مكونات السيارة جرى تصنيعها محليا ما عدا آلة الجر وهي صينية والموتور والكورونا والفتيس، وبدأ يظهر المشروع للنور خلال الشهور الماضية أعقب ذلك افتتاح معارض ووكلاء للسيارة في العديد من مراكز السيارات وبدأ الطلب عليها كبديل لـ التوك توك.

ما هي أسعار السيارة؟

تتراوح سعرها ما بين 55 و60 ألف جنيه، وبدأ طرح السيارة بـ 33 ألف جنيه في عام 2017، وفي نهاية 2018 بدأت مرحلة "التقيفل" وزيادة عومل الأمان والثبات، ودخلت السوق المصرية بشكل رسمي وأخذت رقم شاسية وموتور.

وما عدد العمالة في المصنع؟

المشروع بدأ في ورشة كرداسة وكانت متخصصصة في التعديل على التروسيكل، حيث يتم التعديل على 14 نوعا من التروسيكل، وبعدها انطلق المشروع وهنا فكرنا في بديل لـ التوك توك، وجاءت فكرة الميني كار، وكانت نسبة العمالة تتراوح ما بين 50 و100 عامل، وبعدها بدأنا التعاقد مع مصانع كبيرة لتصنيع الزجاج والأبواب وضفائر الكهرباء بالإضافة إلى التعاقد مع مصانع كبيرة للتجميع.

كيف تعاملت الدولة مع المشروع؟

في بداية 2019 جرى اعتماد المواصفات العالمية من وزارة الصناعة، وصدر للسيارة رقم شاسية وشهادة للمنشأ، وما ينقصنا هو نشر منشور لوحدات الجمهور للتعامل مع السيارة وإطلاعهم عليها، فهناك العديد من المحافظات حصلت على ترخيص السيارة وبالتحديد القاهرة والجيرة وكفر الشيخ .

وما عدد السيارات التي أنتجتها الشركة منذ إنشاءئها؟

هناك ما يقرب من 3 طرازات صدرت منذ بداية المشروع، وتم بيع نحو ما يقرب من 900 سيارة في السوق.

ما هي المواصفات المكيانيكية للسيارة؟

سيارة مزودة بمحرك 300 سي سي، 2 سلندر تبريد ماء ونظام دفع خلفي، ومتصل بناقل حركة يدوي أربع سرعات أمامية وسرعة للخلف تصنيع محلي، وأقصى سرعة لها 100 كم.

وماذا عن الخطط التسويقية؟

حتى الآن لا يوجد خطط تسويقية ولكن هناك دعم كبير من الإعلام والسوشيال ميديا من خلال الصفحة الرسمية للسيارة، ومن خلالها يعمل المستخدمون على نشر السيارة، وسيتم عمل خطط إعلانية بعد ارتفاع نسبة المبيعات.

حدثنا عن القدرة الإنتاجية وعدد المصانع المغذية للمشروع؟

ينتج المصنع 300 سيارة في الشهر بمعدل 10 سيارات في اليوم، وعدد المصانع التي تزود السيارة هي 6 مصانع مختلفة لتغذية الصناعة.

ما هي أبرز المشكلات التي تعوق المشروع؟

حاليا لا يوجد أي معوقات تواجه التصنيع، وبدأنا الاستثمار في الصعيد والأقاليم، والتركيز على العديد من المناطق في مصر.

هل تحظى السيارة بإقبال من الجمهور؟

بالفعل تحظى السيارة بإقبال جيد بدليل وجود موزع في كل مركز في مصر، وتم فتح مراكز مبيعات في الأقصر وأسوان وقنا والشرقية خلال الشهر الماضي.