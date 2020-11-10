عمره عامين.. مصرع طفل دهسته سيارة نصف نقل بالفيوم

يوسف طفل لم يتجاوز الثانية من عمره بعد، خرج برفقة والدته لشراء بعض مستلزمات المنزل كعادته، تشبثت يديه الصغيرة بيدي والدته، وبينما يسيرون كان يلتفت يمينًا ويسارًا فهو يكتشف العالم في هذه المرحلة العمرية، وكانت تجذب أنظاره الإضاءات الملونة والمطاعم وشوادر بيع حلوى المولد التي لا تزال موجودة بمنطقة الحواتم، وفي لحظة واحدة ترك يد والدته وجرى مسرعًا وراء قطة تسير بالشارع، فدهسته سيارة نصف نقل مسرعة ولقي مصرعه على الفور.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان، يفيد بمصرع طفل صغير صدمته سيارة مسرعة بمنطقة الحواتم.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد سيد دعبس رئيس المباحث، وبمعاونة النقيب أحمد ممدوح معاون مباحث القسم أنّ الطفل يدعى يوسف محمد شحاته ويبلغ من العمر (عامين) وكان يسير بمنطقة الحواتم برفقة والدته وترك يدها فجأة فصدمته سيارة نصف نقل كانت تسير بسرعة عالية فتركته صريعًا غارقًا في دمائه.

وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف بنقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أنّه أُصيب عميد شرطة بكسر في القدم وجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر تصادم سيارته بعامود إنارة خلال عودته من إجازته بالقاهرة على طريق "مصر - الفيوم" حيث حاول عميد الشرطة تفادي التصادم بدراجة بخارية قطعت الطريق أمامه فجأة فاصطدم بعامود إنارة بجانب الطريق.

وتلقى اللواء رمزي البسيوني المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، بإصابة العميد حاتم محمد جلال (50 عامًا) بكسر في القدم وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر اصطدام سيارته الملاكي بعامود كهرباء، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام.