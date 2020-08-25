أوقاف جنوب سيناء تمنع الإجازات استعداداً لعودة الجمعة

عقد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، الشيخ إسماعيل الراوي، اجتماعاً اليوم مع مديري الدعوة ووكيل المديرية ومديري المتابعة والإدارات الفرعية، لبحث الاستعدادات الخاصة بفتح المساجد وعودة صلاة الجمعة.

وأكد وكيل الأوقاف، خلال الاجتماع، أن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة سيجري تدريجياً، ووفقاً للضوابط التي حددتها الوزارة، مع ضرورة تواجد إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف بكل مسجد، وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات نهائياً، وعدم السماح بدخول الجنازات أو صلاة الجنازة أو عقد القران بالمسجد.

وشدد "الراوي" على رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الإدارات، والاستعداد والتأهب لتنفيذ جميع التعليمات التي فرضتها الوزارة من إجراءات احترازية، مع استمرار تنفيذ حملات التطهير والتعقيم التي بدأت منذ أمس بجميع المساجد في جميع مدن المحافظة.

وأضاف أنه جرى منع أي إجازات غير وجوبية، مشدداً على عدم فتح مصليات النساء، وعدم إقامة دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة بالمسجد، ومنع تواجد مبردات المياه داخل المساجد، وعدم فتح المكتبات داخل المساجد.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بفتح المساجد قبل صلاة الجمعة بعشر دقائق فقط، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، والتزام الخطباء بتعليمات الوزارة الخاصة بخطبة الجمعة، من حيث الموضوع والوقت المحدد، مع ضرورة التنبيه على المصلين بارتداء الكمامات الواقية، واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة، والالتزام بعلامات التباعد بين المصلين، وتجنب المصافحة أو المعانقة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير الجارية داخل المساجد.