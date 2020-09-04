أوقاف "جنوب سيناء" تشكل غرفة عمليات لرصد التجاوزات

تستعد مساجد جنوب سيناء، لأداء صلاة الجمعة في الأسبوع الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية؛ لمتابعة أعمال حملات تطهير وتعقيم المساجد، التي جرى انطلاقها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والوقوف على مجريات الأمور أول بأول، وتلقي جميع الشكاوى، وصد كل المخالفات التي تحدث على مستوى جميع الإدارات بمدن المحافظة المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى التنبيه على غلق حمامات المساجد وأماكن الوضوء، وكذلك جميع ملحقات المساجد من دار المناسبات، ومركز تعليم القرآن وغيرها، والالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها الوزارة من ارتداء الكمامة، واصطحاب السجادة الخاصة بكل مصلي، ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم.

وأشار إلى أن المديرية نظمت حملات تطهير موسعة على أعلى مستوى عن طريق متخصصين بالمساجد.

وناشد وكيل وزارة الاوقاف المواطنين بعدم تجاوز التعليمات، حيث سيجرى غلق المسجد الذي يجري برصد أي تجاوزات به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.