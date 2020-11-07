فيديو.. لحظة إدلاء وزيري الرياضة والتجارة بصوتيهما في انتخابات النواب

عرضت فضائية "صدى البلد" صورا تظهر إدلاء الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صوتها في كلية الفنون الجميلة بالانتخابات.

كما عرضت القناة خلال تغطيتها لفعاليات انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية إدلاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صوته بمدرسة طبري في مدينة الشروق بانتخابات مجلس النواب، وحرص الوزير على الالتزام بالطابور مع الناخبين.

واستعدت محافظة القاهرة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، يغرفة عمليات مركزية والتي شكلتها المحافظة برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، بهدف التنسيق مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية، بدأت عملها منذ أمس الخميس لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم نحو 7797709 ناخبا في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

ويخوض السباق الانتخابى فى المرحلة 2085 مرشحاً يتنافسون على 141 مقعداً فردياً، و فى 70 دائرة، بينما يتنافس 3 قوائم انتخابية على 142 مقعداً بدوائر نظام القوائم ، في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وينافس فيه القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين على 100 مقعد، بينما فى قطاع شرق الدلتا تشتعل المنافسة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعداً.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة، والمنوفية، والقليوبية والدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، والشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وشكلت الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمرشحين، غرف عمليات لمتابعة عملية التصويت اليوم وغدا، وسير انتخابات مجلس النواب 2020، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ونشر فرق من شباب الأحزاب أمام اللجان الانتخابية لمساعدة وصول الناخبين للجان، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة.