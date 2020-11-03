بينهم عمرو نبيل عضو الشيوخ.. محافظ الفيوم يكرم متدربي البرنامج الرئاسي

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الفريق محمد العصار)، ضمن برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمنحهم درع المحافظة بمناسبة انتهاء برنامجهم التدريبي بالمحافظة، اليوم، والذي استمر على مدار شهر كامل، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وشمل التكريم المهندس عمرو نبيل، ونهلة طارق، ودينا الشيمي.

ورحب محافظ الفيوم، بمتدربي البرنامج الرئاسي، مستعرضًا أوجه التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الفيوم من المحافظات الواعدة التي تتمتع بالعديد من الميزات النسبية، ما كان له أبلغ الأثر في اهتمام الدولة المصرية بها، وأن يكون للمحافظة نصيبًا من المشروعات التنموية والخدمية، لافتًا إلى حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وثمّن المحافظ الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال إعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهليهم من خلال التدريب المتميز لتولي المناصب القيادية، وذلك على المستويين الأكاديمي والعملي، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين فى إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتًا إلى إتاحة كافة إمكانيات المحافظة خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الفيوم، متدربي البرنامج الرئاسي بمنحهم درع المحافظة، تقديرًا لما بذلوه من جهد وما أظهروه من جدية وما أبدوه من مقترحات وآراء بناءة خلال فترة التدريب، كما هنأ المحافظ المهندس عمرو نبيل لاختياره عضوًا بمجلس الشيوخ المصري.

جدير بالذكر أنّ محافظ الفيوم استقبل مُمثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمتابعة آخر إجراءات التدريب الميدانى لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، وفي هذا الصدد تم تسليم خطاب شكر لمحافظ الفيوم من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تقديرًا له وللتعاون المثمر مع الأكاديمية.