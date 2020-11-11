5 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 931 جنيها

عاودت أسعار الذهب، التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار أعيرة الذهب بمقدار 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 11 نوفمبر 2020، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، أسعار أعيرة الذهب في نهاية التعاملات، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي توفرها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، تراجعا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 929 و931 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب، عيار 21 بين 813 و815 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 697 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و520 جنيها، ليسجل تراجعا بمقدار 32 جنيها، مقارنة بالتعاملات الصباحية.

وكانت شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيها، في بداية أسبوع عمل البورصة العالمية، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

وكانت شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، في البورصات العالمية والإقليمية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، على صعود أسعار الذهب لأعلى نقطة لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، ويعود ذلك إلى وجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، موضحا أن أسعار الذهب وصلت لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية.

حيث تخطت العقود الآجلة للذهب حاجز الـ1800 دولار للأوقية، كما وصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولارًا في ذلك الوقت.