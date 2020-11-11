في 6 خطوات.. إزاي تخرج من سيارتك لو غرقت في مياه الأمطار؟

في فصل الشتاء من كل عام، تتعرض بعض السيارات للغرق في مياه الأمطار، خاصة في المناطق التي تتجمع فيها المياه مثل التجمع الخامس والأنفاق، حيث تختفي داخلها بعض السيارات صغيرة الحجم.

وتقدم "الوطن" بعض النصائح للخروج من السيارات العالقة في المياه، وفقًا لموقع "wikihow".

أولاً: شجع نفسك على التعامل مع الصدمة

لابد أن تعي جيدًا أن أول خطوات الخروج بشكل آمن هو أن تستجمع قواك، وتعمل على تشجيع نفسك بأنك قادرعلى التعامل مع الأمر، وألا تستلم وتشعر بالإحباط .

ثانيًا: فك حزام الأمان

عليك بفك أحزمة الأطفال إن كانوا معك بدءًا من الأكبر سنًا، حتى يمكنه مساعدة الآخرين بعد ذلك، ولا تهتم لأمر الهاتف لطلب النجدة من المقربين، وانشغل في مساعدة نفسك بنفسك، ولابد أن تعلم أن إبقاء حزامك مربوطًا يمكن أن يصعب عليك الخروج بسرعة والتحرك بعيدًا أيضًا، وهذا هدف التصرف السريع من البداية وعدم الانتظار في المركبة.

ثالثًا: افتح النافذة بمجرد أن ترتطم بالمياه

ركز على النافذة لحظة الانزلاق في الماء، إذ يعمل النظام الكهربائي للسيارة حتى ثلاثة دقائق في المياه، لذا جرب طريقة فتحها إلكترونيًا أولًا وفي تلك الحالة يمكنك الخروج قبل أن تغلق السيارة عليك ولا تستجيب لأي محاولات لفتحها الكترونيًا.

رابعًا: اكسر النافذة

إذا لم تستجب لك النافذة فستضطر لكسر الزجاج إذا لم تتمكن من فتحها أو انفتح نصفها فقط، وستحتاج لاستخدام أداة أو قدمك لكسر النافذة، كذلك يمكنك نزع سنادة الرأس واستخدام المقحمات المعدنية لكسر النافذة.

قد يبدو من غير المنطقي أن تترك الماء يدخل السيارة لكن كلما أسرعت بفتحها تمكنت من الهرب بشكل أسرع من خلال نافذة مكسورة، ولذلك استخدم قدمك إذا لم يكن لديك أدواتٌ أو أشياء ثقيلةٌ لكسر النافذة، ولابد أن تعلم أن النوافذ الجانبية والخلفية هي أفضل خيارات الهروب.

خامسًا: اهرب عبر النافذة المكسورة

خذ نفسًا عميقًا واسبح من خلال النافذة المكسورة فور أن تكسرها، ولابد أن تعلم أن الماء سيتدفق إلى السيارة عند هذه النقطة، لذا توقع ذلك، واستخدم قوتك حتى تسبح للخارج والأعلى.

سادسًا: اسبح إلى السطح بأقصى سرعة ممكنة

انسحب من السيارة على الفور، وإذا كانت السيارة غارقة بالكامل فابحث عن مصدر الضوء واتجه نحوه، وإذا كانت غارقة للنصف فعليك بالهروب من النافذة، ومقاومة الانزلاق في الماء.