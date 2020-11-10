الأمطار تصيب الإسكندرية بالشلل.. والمحافظة توفر "التوصيل مجانا" وطوارئ للسيارات المتعطلة

أصابت الأمطار التي تعرض لها محافظة الإسكندرية، قبل قليل، شوارع المدينة بحالة من الشلل شبه التام، حيث تسببت في تراكم المياه بعدد من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تعطل عشرات السيارات، مما دفع محافظة الإسكندرية إلى تفعيل خدمات الطوارئ للمواطنين، وتوفير وسائل انتقال مجانية للمواطنين المحاصرين بسبب مياه الأمطار.

ووجه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتخصيص سيارة "كساحة" من المحافظة، كخدمة مجانية للمواطنين الذين تعطلت سياراتهم أثناء الأمطار، وتخصيص عدد من أرقام الهواتف للراغبين في الحصول على هذه الخدمة المجانية.

وبينما شهدت شوارع الإسكندرية حالة من التزاحم والتكدس الشديدين، بعد تساقط الأمطار بغزارة، وتجمع المياه في عدد من الشوارع، مما تسبب في تعطيل عدد كبير من السيارات، فقد كثفت الأجهزة التنفيذية من تواجدها، على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووجه محافظ الإسكندرية باستمرار حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتقلبات الجوية، والدفع بسيارات كسح المياه التابعة لشركة الصرف الصحي أو الأحياء وشركات النظافة، إلى شوارع المدينة، لسحب أي تراكمات للمياه، خاصةً في محيط المدارس والجامعات، وفي مواعيد نزول المواطنين إلى أعمالهم.

وتفقد المحافظ، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار في عدد من الشوارع والميادين في نطاق حي العجمي، غرب الإسكندرية، وذلك في إطار الجولات المستمرة لتفقد الحركة المرورية خلال النوة الحالية، مؤكداً أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط والسحب، وسيارات السيول، وذلك للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية، صباح اليوم الثلاثاء، وتواجد عمال الشركة في الشوارع والبؤر الساخنة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم التعامل الفوري والسريع مع جميع تجمعات المياه في الشوارع، وذلك لتسيير حركة المرور، وأضاف أن جميع العمال يتواجدون في الشوارع، خاصة على الطرق الرئيسية وشارع الكورنيش.